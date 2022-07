Ispezionati tre cantieri edili, sanzioni comminate per 3mila e 300 euro

Proseguono i controlli straordinari nel settore edile, disposti, in ambito nazionale, dal Comando Generale dell’Arma dei carabinieri.

I carabinieri della Compagnia di Piacenza, insieme a quelli Nucleo Ispettorato del Lavoro e delle Stazioni Carabinieri Forestali della provincia, hanno ispezionato tre cantieri edili nei comuni di Piacenza, Rottofreno.

Nel corso delle verifiche, sono state riscontrate violazioni a carico dei responsabili delle aziende interessate nei lavori e il coordinatore per la sicurezza in uno dei cantieri. In particolare, le contestazioni riguardano, la mancata realizzazione – a norma – dell’accesso del ponteggio, e la mancata adozione del sistema di autoprotezione contro le scariche atmosferiche nel ponteggio metallico.

Le sanzioni riscontrate, di natura penale, sono state estinte in sede amministrativa – poiché le ditte hanno immediatamente ottemperato alle prescrizioni impartite – versando somme per un totale di 3mila e 300 euro.