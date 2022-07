Grande successo per James Maddock Trio e per The Delines in piazza Molinari di Fiorenzuola d’Arda per la XVIII edizione del Festival Blues Dal Mississippi al Po, organizzato da Fedro Cooperativa. La tappa fiorenzuolana, che arriva dopo un’intensa programmazione tra Piacenza, la Val D’Arda e Parma, è la prima di una serie di serate a doppio concerto. La scelta è stata maturata per offrire l’ascolto di importanti nomi del blues internazionale.

Con la sua trascinante energia soul contaminata dal classico rock d’autore, James Maddock porta il pubblico in Inghilterra e grazie all’accompagnamento di piano e fisarmonica di Brian Mitchell, leggenda del cantautorato americano, crea un’atmosfera unica e spensierata nella piazza di Fiorenzuola. Le melodie raffinate dei The Delines coinvolgono l’intera piazza Molinari, che rimane affascinata dai toni delicati e sensuali della voce di Amy Boo accompagnata da Jenny Conlee alle tastiere e tromba, da Sean Oldham e Willy Vlautin alle chitarra e basso e da Tucker Jackson alla batteria.

Una serata magica che si conclude con un lungo applauso e l’arrivederci degli organizzatori a giovedì con Piazza Molinari che si tinge di blues.

Davide Rossi, Presidente Fedro Cooperativa: “Siamo felicissimi di questo inizio entusiasmante con James Maddock Trio e il loro sound che passa dal soul al rock d’autore. Abbiamo fortemente voluto The Delines per assaporare la magia della band di Portland. Quest’anno abbiamo pensato di offrire un doppio concerto e non vediamo l’ora di accogliere il pubblico in questa edizione del Festival che diventa sempre più grande. Siamo grati a tutti i nostri sponsor per aver creduto in noi, tra questi la Fondazione di Piacenza e Vigevano, la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dei Beni Culturali”.

Paola Pizzelli, vice sindaco Comune Fiorenzuola: “Siamo orgogliosi di ospitare il Festival Dal Mississippi al Po anche questa volta per il settimo anno. Ringraziamo Fedro Cooperativa che ha saputo portare grandi nomi di fama internazionale rendendo Fiorenzuola la capitale del blues per cinque serate. Non vediamo l’ora di ospitare tutti gli artisti del cartellone e riempire la nostra meravigliosa piazza”. Massimiliano Morganti, Assessore alla cultura Comune Fiorenzuola: “ Questo Festival ormai è di casa, è un progetto che abbiamo appoggiato sin dall’inizio con grande piacere in quanto offre l’opportunità di portare il nome di Fiorenzuola fuori dai confini “.

Prossimi appuntamenti:

Giovedì 21 luglio: alle 21 Francesco Garolfi e alle 22 Massimo Priviero

Venerdì 22 luglio: alle 21 Joe Chiarello e alle 22 Eric Gales; sabato 23 luglio: alle 21 Stefano Barigazzi e alle 22 Francesco Baccini

Domenica 24 luglio: alle 21 sarà di scena Anders Osborne, e alle 22 Mike Zito.

Tutti i concerti avranno un ingresso a pagamento: la prevendita dei biglietti è attiva sui siti www.ticketone.it e www.fedrocooperativa.com; al locale Caffè Tre Mori di Fiorenzuola d’Arda o presso la libreria Fahrenheit 451 di Piacenza.