La magia di Jon Cleary incanta Palazzo Rota Pisaroni

Pubblico di appassionati in delirio giovedì 7 luglio per il concerto di Jon Cleary presso Palazzo Rota Pisaroni. La serata, organizzata da Fedro Cooperativa nell’ambito della XVIII edizione del Festival Dal Mississippi al Po, è stata l’occasione per immergersi nelle atmosfere dei vecchi quartieri di New Orleans dal sapore liberty. Il pubblico ha gradito il concerto di Jon Cleary con le sue sonorità americane: la voce straordinaria e la maestria al pianoforte ha rapito i presenti – un centinaio di intenditori – venuti dal Canada, Grecia, Svizzera per ascoltare l’artista internazionale.

Un’ora e mezza di buona musica di Cleary, pianista affermato, polistrumentista, cantante, cantautore e grande esperto della cultura musicale e della vita di New Orleans. A fare da cornice lo splendido cortile di Palazzo Rota Pisaroni. Davide Rossi, Presidente Fedro Cooperativa: “Siamo stupiti nel vedere un pubblico così attento ed esperto arrivato anche da lontano per ascoltare la musica di questo artista internazionale che seguiamo da tempo e che desideravamo portare nel nostro territorio. Siamo felici di poter diffondere l’amore per la buona musica e ringraziamo chi ha creduto in noi a partire dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Siamo certi che il prossimo anno daremo vita a nuovi appuntamenti sempre più stimolanti”.

Proseguono i tanti appuntamenti di questa estate organizzata da Fedro: venerdì 8 luglio alle 21 Las Migas, concerto di flamenco presso il Chiostro dell’ex convento di Santa Chiara e il 14 luglio alle 21 Dee Dee Bridgewater presso il Cortile di Palazzo Farnese.