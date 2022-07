La proposta di Piacenza Oltre “Presidenza del consiglio a un civico della minoranza”

“Passata la fase della campagna elettorale e della formazione della giunta, prima di entrare in questa nuova tornata amministrativa, Piacenza Oltre vorrebbe sottoporre alla cittadinanza alcune riflessioni e proposte di metodo, con la speranza che questi prossimi cinque anni siano all’insegna del dialogo collaborativo tra le diverse anime di questa bella e complessa città”.

“Il primo dato da cui vorremmo partire è che queste elezioni hanno visto un astensionismo in costante crescita e che al primo turno si è avvicinato al 50%.Un cittadino su due non prova sufficiente interesse per la vita politica e amministrativa della città. Il secondo dato su cui riflettere è che in tutte le aree politiche le componenti civiche hanno avuto più consensi dei partiti tradizionali. Segno evidente che il linguaggio e i rituali tradizionali della politica non sono più in linea con le attese dei cittadini, che invece si riconoscono in un approccio più avvicinabile e comprensibile. La politica o non interessa o non sa parlare ai cittadini o tratta di temi che non sono sostanziali per la loro vita o lo fa con modi e metodi non che non sono compresi. Crediamo che in questi prossimi cinque anni il Consiglio Comunale di Piacenza, che è il luogo principale per il dibattito ed il confronto sui temi di rilevanza per la città, dovrebbe porsi come obiettivo anche quello di essere sede di dibattiti inclusivi, seri, costruttivi e di merito e non di schermaglie tra fazioni con logiche spesso non comprensibili ai più”.

“Da qui Piacenza Oltre vorrebbe lanciare la proposta, semplice e allo stesso tempo rivoluzionaria, di proporre la presidenza del Consiglio Comunale ad un rappresentante della minoranza consiliare di provenienza civica. Aggiungiamo che questo Consiglio è composto in larga misura da Consiglieri alla prima esperienza, tra cui tanti giovani. Per incoraggiare e sostenere il loro ingresso attivo nel Consiglio e togliere dal campo eventuali timidezze legate all’inesperienza o alla giovane età, ci piacerebbe proporre alla presidenza una figura giovane. Siamo convinti che questo sarebbe un gesto di apertura all’interno del Consiglio che potrebbe essere di aiuto al sereno e costruttivo dibattito tra tutte le componenti, nell’interesse di una vita politica efficace e per il bene della città. La presidenza del Consiglio Comunale è un ruolo di coordinamento e garanzia e ruoli simili sono ricoperti da rappresentanti di minoranza in molti altri organi di governo, ma mai, a memoria di chi scrive, nel nostro Consiglio Comunale”.

“Ci permettiamo di avanzare questa proposta a tutte le componenti del Consiglio e all’intera città sperando che questa possa trovare un accoglimento comune tra i neo-eletti e un riscontro positivo da parte dei cittadini, che vi troverebbero il seme di una politica diversa. Un segno tangibile di una visione moderna e fresca dell’amministrazione della città”. (nota stampa)