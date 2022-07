La Questura sospende due locali e allontana dal centro una persona molesta

La Questura di Piacenza informa che la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha notificato due provvedimenti di sospensione della licenza commerciale, facendo chiudere per tre giorni un esercizio commerciale di Carpaneto a seguito delle risse nel paese, e per cinque giorni un bar in zona Farnesiana a Piacenza, dove era avvenuto un violento alterco tra alcuni avventori.

La Divisione Anticrimine ha inoltre proceduto all’emissione della misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane ai danni di una persona che in centro a Piacenza si è resa protagonista di alcuni episodi di molestie, rendendo necessari, nel corso degli ultimi giorni, numerosi interventi delle forze dell’ordine. Infine sono stati emessi cinque avvisi orali a carico di altrettanti pregiudicati residenti in tutta la Provincia.