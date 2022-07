La regina del jazz Dee Dee Bridgewater stasera a Piacenza per i 50 anni di Africa Mission

La “gigantessa del jazz” Dee Dee Bridgewater arriva a Piacenza per festeggiare i 50 anni di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo.

Dee Dee Bridgewater, artista internazionale vincitrice di Grammy e Tony Awards, è la protagonista del concerto promosso dalla Cooperativa Fedro in collaborazione con Africa Mission Cooperazione e Sviluppo all’interno della rassegna “Klimt’s Ladies“. L’appuntamento è per giovedì 14 luglio a Piacenza, nel cortile di Palazzo Farnese alle 21.30. La serata è stata presentata a Palazzo Farnese dagli organizzatori: “Siamo orgogliosi di poter collaborare con Africa Mission e festeggiare questo importante compleanno – spiega il presidente di Fedro Davide Rossi – mezzo secolo di storia piacentina che fa del bene nel mondo è motivo di speranza e crescita per la comunità. Non potevamo scegliere artista migliore: Dee Dee Bridgewater è una donna straordinaria, punto di riferimento della musica afroamericana e ambasciatrice di lungo corso della Fao. Ci auguriamo che in futuro questo gemellaggio con il Movimento possa crescere. Desideriamo ringraziare la Fondazione di Piacenza e Vigevano che ha fortemente creduto nelle nostre originali proposte culturali e il Comune di Piacenza che ci ospita a Palazzo Farnese, una delle cornici più suggestive della città”.

Concorde anche Carlo Ruspantini, direttore di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo: “Come Movimento siamo contenti di questa collaborazione con Fedro Cooperativa che ci offre l’occasione di celebrare il nostro cinquantesimo con un evento prestigioso che porta a Piacenza Dee Dee Bridgewater, una delle grandi voci femminili del jazz internazionale – spiega – ma siamo orgogliosi anche che, sempre con Fedro, a Piacenza il 4 agosto arrivi anche Anguun, cantautrice di grandissimo successo, i cui album sono stati premiati con dischi d’oro e di platino. Proprio lei sarà la nostra testimonial per tutto il 2022: per noi un grande onore e un riconoscimento di un impegno portato avanti da 50 anni”.