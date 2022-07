“La sfida della nostra squadra è portare avanti l’energia nata in campagna elettorale”

“È stata una chiamata inaspettata e condivido appieno lo spirito “meno politica e più operatività” per questa giunta”. Matteo Bongiorni, neo assessore alle manutenzioni, interventi sul patrimonio pubblico, decoro urbano e pulizia, della città, verde, servizi cimiteriali, interventi nelle frazioni, ammette che è “difficile dire di no a Katia Tarasconi”. Per anni Bongiorni è stato responsabile dell’organizzazione del Pd di Piacenza, molto vicino a Francesco Cacciatore, ha lavorato anche nel mondo della cooperazione oltre ad essere tra i promotori del Festival Beat, nato quasi 30 anni fa in Valtidone.

“Mi riconosco negli ideali e in questi mesi abbiamo lavorato assiduamente assieme, e credo che la appena conclusa campagna elettorale abbia generato molte aspettative: questo è un bene – sottolinea – perché ha visto il coinvolgimento di tante persone, e vedere la Sala dei Teatini piena ritengo sia la testimonianza. La sfida di questa nostra squadra è ora di portare avanti l’energia che si è generata in questi mesi, mettendo a frutto tutti assieme, e poi sono i cittadini l’unica committenza vera. Mi sono messo a disposizione; ho un atteggiamento abbastanza pratico e pragmatico e sento molto mia, per carattere personale, la delega che mi è stata data dal sindaco”.