Cent’anni festeggiati con il sorriso, oggi, per la signora Anna Arbasi, ospite della sede di via Lanza della Fondazione Pia Casa Maruffi, dove insieme ai familiari – la pronipote Claudia Serena affiancata dal marito Antonio Renna – e allo staff della struttura, unitamente agli altri residenti ha accolto, per questo compleanno speciale, anche la sindaca Katia Tarasconi.

“Qualche settimana fa – ricorda la prima cittadina – ho avuto il piacere di celebrare un’altra ricorrenza importante, come questa nella sede di via Roma della Fondazione Maruffi. Oggi ho ritrovato la stessa umanità e un affetto sincero, unito alla professionalità e alla competenza di tutto il personale, a circondare le persone anziane che qui, in via Lanza, hanno la loro casa. Occasioni come quella odierna portano sempre, con sé, un carico di tenerezza ed emozione che fa bene al cuore”.