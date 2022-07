La via del sale piacentina: ecco la guida per raggiungere il mare

Presentata l’ultima uscita dedicata al trekking di Edizioni Officine Gutenberg: La Via del Sale Piacentina. L’occasione si è tenuta nel nuovissimo spazio culturale Rathaus di via Giordani, 4. A presentarla Paolo Menzani, Presidente di Officine Gutenberg, e da quattro dei cinque autori che hanno prima hanno camminato e poi scritto questo sentiero diviso in 13 tappe (ma che possono diventare anche 8): da Piacenza, attraversando l’appenino emiliano e poi ligure, fino a Camogli.

Dopo l’introduzione iniziale di Menzani, la parola è passata a Barbara Bosini, Federico Maccagni, Beatrice Bosini e Giulia Ripa (assente giustificato Stefano Tosi), intervistati da Monica Nastrucci, giornalista nel settore dell’enogastronomia da oltre 20 anni, che lavora presso il gruppo editoriale Food, nonché grande appassionata di tutto quello che il nostro territorio sa regalare. La giornalista ha sviscerato insieme agli autori la genesi di questa guida, a partire dalla scelta di percorrere la versione piacentina della Via del Sale due estati fa, per poi passare ai contenuti della pubblicazione: dai sentieri, ai paesaggi, i punti di ristoro, senza tralasciare le sensazioni di chi si avventura per la prima volta su un cammino a tappe del genere.

La Via del Sale Piacentina entra nel filotto delle guide trekking di Edizioni Officine Gutenberg andando a sommarsi a quelle scritte da Achille Menzani che invece si affrontano in giornata e che ormai sono molto conosciute, ossia le “Camminate Piacentine”. Una guida che perciò segna un nuovo passo delle guide dedicate al trekking della casa editrice e cooperativa sociale di Piacenza.