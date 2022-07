La via del sale piacentina: il viaggio di 5 giovani nella nuova Guida di Officine Gutenberg

Non solo un viaggio, ma un’avventura. Che dopo due anni Barbara Bosini, Beatrice Bosini, Giulia Ripa, Federico Maccagni e Stefano Tosi hanno deciso di raccontare in una guida, “La via del sale piacentina”.

Nel 2020 avevano scelto delle ferie “alternative”, decidendo di affrontare la Via del Sale da Piacenza, arrivando fino al mare della Liguria, a Camogli: 150 km di percorso dall’Emilia alla Liguria, con sconfinamento in Lombardia e Piemonte, in 8 giorni di turismo lento. Dopo un lungo lavoro, e alcuni stop dovuti a forze di causa maggiore, ora “La Via del Sale piacentina” è pronta per essere distribuita nelle edicole e librerie di Piacenza, e verrà presentata sabato 23 luglio alle 18 nel nuovissimo centro culturale “Rathaus” in via Pietro Giordani 4 a Piacenza (ingresso con tessera Arci). Una guida a tappe perciò che dalla pianura sale fino ad alcuni dei punti più alti e affascinanti del nostro Appennino, andando a toccare quell’incrocio di regioni, territori e storie che da sempre la Via del Sale collega con i sui sentieri e i suoi passaggi sempre affascinanti.

Dialogherà con i cinque ragazzi Monica Nastrucci, giornalista nel settore dell’enogastronomia da oltre 20 anni, che lavora presso il gruppo editoriale Food ed è appassionata di tutto quel mondo del vino e del cibo che ha qualcosa da raccontare, di chi lo produce e del territorio dove nasce.

Da Piacenza al mare della Liguria in 8 giorni – La via del sale non esiste. O meglio, esistono infinite vie del sale, in quanto semplicemente, ogni località lontana dal mare aveva un suo percorso, o più percorsi, battuti dai commercianti che si procuravano il prezioso sale al mare e lo rendevano disponibile in montagna o pianura. La Via del Sale più nota è quella da Varzi. Ma non meno importante è quella che noi abbiamo chiamato: la Via del Sale Piacentina. Il percorso parte da Piacenza, costeggia il fiume Trebbia, all’altezza di Rivalta sale sulla cresta che divide val Trebbia e val Luretta, si arrampica sul monte Penice, il passo del Brallo e il monte Lesima fino ad unirsi, a Capannette di Cosola, alla Via del Sale di Varzi. Da qui attraverso il monte Carmo, l’Antola e Torriglia arriva a Camogli, una delle perle della riviera di Levante, in Liguria. Dai maccheroni alla bobbiese si arriva alla focaccia di Recco, passando per canestrelli, tagliolini ai funghi e battolli.

In questa nuova uscita delle Guide Marsupio, si trovano, oltre alle mappe dei vari percorsi, anche consigli su come affrontare il cammino, i posti da non perdere lungo le tappe e ancora alcune “segnalazioni culinarie” e i posti di ristoro e alloggio.

Le Guide Marsupio – La via del Sale piacentina è l’undicesima pubblicazione della collana delle Guide Marsupio, stampate in digitale e assemblate nei locali della cooperativa sociale Officine Gutenberg con il coinvolgimento di persone con disabilità. Una collana di guide agili, maneggevoli, “friendly”. Che possano essere facilmente consultate in cammino o durante una visita, e altrettanto facilmente riposte nel marsupio dello zaino.