Lavori di allaccio alla rete fognaria, viabilità modificata a Roncaglia

Proseguiranno sino al 5 agosto prossimo – fa sapere il Comune di Piacenza -, i lavori di allaccio alla rete fognaria che, nella zona di Roncaglia, determinano a partire da oggi alcune modifiche alla viabilità.

L’intersezione tra via Solenghi e via Calpurnia è chiusa al traffico in entrambe le strade; in via Solenghi, all’incrocio con strada alla Volpara, è istituito un restringimento di carreggiata e il senso unico alternato regolato da un apposito impianto semaforico, mentre su entrambi i lati della carreggiata è in vigore il divieto di sosta. Anche in strada alla Volpara, all’intersezione con via Solenghi, il traffico è regolato dall’apposito semaforo; sulla pista provvisoria, restringimento di carreggiata e senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con divieto di sosta permanente su entrambi i lati.

Inoltre, in strada alla Volpara, all’intersezione con via Caorsana, è vietata la circolazione ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Il trasporto pubblico locale sarà deviato su percorsi alternativi.