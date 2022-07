Lavori di manutenzione in via Venturini, cambia la viabilità

Il Comune di Piacenza informa che, per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione alla pavimentazione stradale bituminosa, venerdì 29 luglio e da lunedì 1 a venerdì 5 agosto, in via Venturini, sono istituiti il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di transito per tutti i veicoli dalle ore 8 alle 18. Nel caso in cui le lavorazioni dovessero concludersi prima, la normale viabilità sarà ripristinata in anticipo rispetto a quanto comunicato.