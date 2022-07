Lavori in corso in diverse vie della città, come cambia la viabilità

Il Comune di Piacenza informa che, vista la necessità di prorogare l’esecuzione dei lavori sulla facciata di un edificio, dalle ore 7 di mercoledì 27 luglio alle ore 20 di giovedì 4 agosto, in via Gioia, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Gregorio X e quello con via della Ferma, è istituito il divieto di circolazione ai veicoli di altezza superiore a 2,5 metri, i quali, in via Gregorio X all’incrocio con via Gioia, avranno l’obbligo di procedere diritto. Inoltre, per consentire lo smontaggio in sicurezza di una gru, dalle ore 7 alle ore 14 di giovedì 4 agosto, sempre in via Gioia, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Della Ferma a quello con via Gregorio X, è istituito il divieto di circolazione, mentre nel tratto compreso tra l’incrocio con via Della Ferma e il civico 19, è istituita la revoca del senso unico di marcia per i residenti, dimoranti e possessori di posto auto ivi ubicati.

Vie Pace e Cavaglieri – Per consentire la prosecuzione dei lavori di scavo per il teleriscaldamento, dalla mezzanotte di giovedì 28 alle ore 24 di venerdì 29 luglio, in via Pace, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Scalabrini e quello con vicolo del Tarocco, sono istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata e di circolazione; nei primi due stalli situati nei pressi del civico 1 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, mentre la revoca del senso unico di circolazione a uso esclusivo dei residenti e possessori di posti auto ivi ubicati è istituita nel tratto compreso tra il civico 5 e l’incrocio con piazza Duomo, nonché nei Chiostri del Duomo, nel tratto compreso tra il civico 10 e l’incrocio con piazza Duomo. Inoltre, per gli stessi motivi, dalla mezzanotte di domenica 31 luglio alle ore 24 di lunedì 15 agosto, in via Cavaglieri, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Emilia Parmense e quello con via Magnani, sono istituiti il restringimento di carreggiata e il senso unico con direzione consentita da via Emilia Parmense a via Magnani, nonché il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata nei tratti delimitati dalla apposita segnaletica di cantiere. Infine, in via Magnani all’incrocio con via Cavaglieri è istituita la direzione obbligatoria a sinistra.

Vie Genocchi, Maria Teresa di Calcutta e in località Roncaglia – Per consentire l’effettuazione di scavi per la sostituzione di condotti fognari, dalle ore 8 di mercoledì 27 luglio alle ore 18 di sabato 13 agosto, in via Genocchi, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Gregorio X e il civico 13, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata e quello di circolazione, mentre nel tratto compreso tra il civico 13 e l’incrocio con via Roma, è istituita la revoca del senso unico di circolazione ad uso esclusivo dei residenti e dei possessori di posto auto ivi ubicati.

Inoltre, per consentire l’esecuzione dei lavori di smontaggio e rimozione di una gru di cantiere, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 di venerdì 29 luglio, in via Madre Teresa di Calcutta, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Da Caverzago e quello con via Spazzali, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione sulla carreggiata, sulla pista ciclabile e sul marciapiede lato Est; sempre in via Madre Teresa di Calcutta, all’incrocio con via Spazzali è istituita la direzione obbligatoria a sinistra, mentre all’incrocio con via Da Caverzago le direzioni consentite saranno a destra o a sinistra. Infine, per garantire la realizzazione in sicurezza delle opere di urbanizzazione di allaccio alla rete fognaria, da stamani sino alle ore 18.30 di venerdì 5 agosto, in Strada alla Volpara, all’incrocio con via Caorsana, è istituito il divieto di circolazione ai veicoli con massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.) superiore a 3,5 tonnellate.