Lavori nelle vie Boscarelli, Bubba e in vicolo Borghi: cambia la viabilità

Il Comune di Piacenza informa che, per consentire l’esecuzione di lavori sulla rete idrica a cura di Ireti, dalle ore 8 di giovedì 14 luglio sino alle 18 di venerdì 29, nel tratto di via Boscarelli tra l’intersezione con via Cella e quella con via Ambiveri sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. La circolazione sarà consentita unicamente ai residenti, dimoranti e titolari di posti auto privati.

Contestualmente all’attività del cantiere, i mezzi percorrenti via Boscarelli dovranno, all’incrocio con via Zoni, girare obbligatoriamente a sinistra verso quest’ultima. I veicoli in transito in via Ambiveri, all’intersezione con via Boscarelli avranno l’obbligo di svolta a destra in via Cella o di proseguire dritto, mentre chi proviene da via Cella, all’intersezione semaforica con via Boscarelli non potrà dirigersi verso quest’ultima, dovendo invece proseguire dritto o a sinistra in via Morigi. I mezzi percorrenti via Morigi potranno unicamente, all’incrocio semaforico con via Cella, svoltare a destra o sinistra.

Anche il trasporto pubblico verrà deviato su altri percorsi. Qualora l’intervento dovesse terminare prima della data prevista, sarà immediatamente ripristinata la normale viabilità.

Provvedimenti alla circolazione in via Bubba e in vicolo Borghi – Per garantire l’effettuazione in sicurezza dei lavori di sistemazione della pavimentazione stradale, dalle ore 7 di lunedì 18 luglio alle ore 19 di martedì 15 novembre, in via Bubba, sono istituiti – nei tratti di volta in volta interessati dai lavori e delimitati dalla segnaletica di cantiere – i divieti di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata e di circolazione. Parallelamente, sempre in via Bubba, ma solo nel tratto compreso tra l’incrocio con via Goitre e il civico 25, è istituito il senso unico alternato regolamentato dal semaforo.

Inoltre, per consentire l’effettuazione di lavori edili su un edificio, dalle ore 8 alle ore 18 di venerdì 15, lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 luglio, in vicolo Borghi, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di posti auto ivi ubicati, nonché dei mezzi di soccorso e di Polizia, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia in relazione alle fasi di svolgimento dei lavori).