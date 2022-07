Lavori per il teleriscaldamento, cambia la viabilità in via Sant’Antonino

Il Comune di Piacenza informa che, vista la necessità di proseguire i lavori di realizzazione della rete di teleriscaldamento, dalla mezzanotte di oggi, giovedì 14 alla mezzanotte di lunedì 25 luglio, in via Sant’Antonino, nel tratto compreso tra il civico 38 e l’incrocio con piazza Sant’Antonino, sono istituiti i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata.

Inoltre, sempre in via Sant’Antonino, all’incrocio con Cantone San Martino, è istituita la revoca del divieto di accesso e della direzione obbligatoria a destra a uso esclusivo dei residenti, dimoranti e possessori di posto auto ubicati in via Sant’Antonino. Infine, in Corso Garibaldi, all’incrocio formato con via Vigoleno, è ugualmente istituita la revoca del divieto di accesso e della direzione obbligatoria a destra a uso esclusivo dei residenti, dimoranti e possessori di posto auto ubicati in via Sant’Antonino e via Sopramuro.