L'”azzurrina” Alice Viganò alla Volley Academy Piacenza

La Volley Academy Piacenza comunicare di avere acquisito le prestazioni sportive dell’opposto Alice Viganò, proveniente dal Vero Volley Monza. Classe 2006, Alice Viganò nella scorsa stagione si è classificata al quinto posto sia nelle finali nazionali Under 16 sia in Serie C; inoltre, dal 2020 fa stabilmente parte del gruppo Allievi/Pre Juniores della Nazionale Italiana.