Le bellezze di Val Tidone e Val Nure raccontate da Linea Verde su Rai 1

L’Appennino Piacentino raccontato da Linea Verde Tour. Il nostro territorio, insieme a quello parmense, è stato protagonista della puntata della trasmissione di Rai 1 andata in onda sabato 23 luglio.

Federico Quaranta e Giulia Capocchi hanno esplorato le meraviglie appenniniche delle due province, facendo immergere i telespettatori tra storie, borghi, parchi letterari e tradizioni antichissime, passando dall’Alta Val Parma alla Val Taro e alla Val Cedra, dalla Val Tidone alla Val Nure. Vignaioli, sentieristi, rifugisti, contadini e ciclo viaggiatori, tutti uniti intorno al desiderio di valorizzare l’Appennino e le sue valli per rimetterlo al centro della scena. Il percorso nel piacentino è partito dalla diga del Molato, lungo il “Sentiero del Tidone”, passando poi alle cascate del Perino e alle colline e ai vigneti della Valtidone, per concludersi a Rocca d’Olgisio. Non è mancata poi una panoramica sulla cucina piacentina, dai salumi dop ai tortelli.

La puntata, per la regia di Andrea Rovetta, è stata realizzata grazie al finanziamento del progetto PSR 2014-2020 Regione Emilia Romagna, misura 19 “Sostegno allo sviluppo rurale leader” per la promozione dell’Appennino piacentino e parmense, a cui Destinazione Turistica Emilia partecipa con il Gal del Ducato. E’ possibile rivederla su Raiplay.