“Le lotte operaie non si processano”. E’ lo striscione che apre il corteo organizzato a Piacenza dai sindacati di base – partito poco prima delle 15 di sabato – per chiedere la liberazione degli esponenti dei sindacati Si Cobas e Usb finiti agli arresti domiciliari. Oltre un migliaio, secondo le prime stime, le persone giunte a Piacenza da ogni parte d’Italia, ma anche dall’estero; tante le bandiere e gli striscioni, insieme alle immagini dei sindacalisti arrestati con la richiesta “Liberi subito”. Imponente il servizio di ordine pubblico.

“Siamo qua non per piangerci addosso – le parole pronunciate al megafono -, ma per dire ai giudici di Piacenza che i castelli di abbia si costruiscono in spiaggia e non sulla pelle dei lavoratori. E’ in atto un tentativo di criminalizzare le lotte di lavoratrici e lavoratori che per anni sono stati sfruttati”.

Partito dai Giardini Margherita, il corteo prosegue lungo via Dei Mille, via La Primogenita, piazzale Roma, via Colombo, via Trieste, via Manzoni, via Farnesiana, piazzale Veleia e piazzale Libertà, ritornando al punto di ritrovo iniziale. In via Trieste, in particolare, sino al termine della manifestazione vige il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, con la sola eccezione dei mezzi delle forze dell’ordine. Lungo il percorso – informa il Comune di Piacenza – potranno verificarsi temporanei rallentamenti o momentanee interruzioni della circolazione, per consentire il passaggio in sicurezza del corteo. Si consigliano, pertanto, itinerari alternativi al tragitto della manifestazione”.

Rifondazione: “No alla criminalizzazione delle lotte” – Anche Rifondazione Comunista ha annunciato la sua presenza alla manifestazione, ribadendo la propria “solidarietà ai lavoratori sindacalisti colpiti dalla brutale repressione in atto”: “L’iniziativa giudiziaria, sostenuta da un incredibile castello accusatorio – affermano – è in realtà un vero e proprio teorema sulla base del quale le lotte per ottenere salari e diritti umani diventano, in una grottesca inversione delle parti, attività estorsive ai danni dei padroni. I fatti criminosi imputati infatti sarebbero i picchetti, gli scioperi, le occupazioni e e assemblee degli ultimi 10 anni, in pratica tutte le lotte fatte per portare la legalità e la dignità del lavoro in un settore in cui supersfruttamento, salari da fame, precarietà e caporalato delle finte cooperative erano la norma”.

“Un’evidente opera di criminalizzazione delle lotte – proseguono -, una intimidazione in difesa della libertà di sfruttamento in un settore fondamentale per il moderno capitalismo delle piattaforme, un banco di prova e una minaccia dell’establisment di governo contro scioperi e lotte dell’autunno in difesa di salari, pensioni e redditi dei ceti popolari di fronte alla crescita del carovita e della devastazione sociale prodotti dall’economia di guerra, dall’inflazione e dai tagli alla spesa sociale conseguente al ritorno dell’austerità”.