“Le notti di Santa Chiara” proseguono con Chiara Tagliaferri, Rimbamband e Las Migas

Le notti di Santa Chiara si apprestano a dare il via al programma di luglio, messo a punto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per celebrare i suoi 30 anni nell’ex convento sullo Stradone Farnese con la preziosa collaborazione delle realtà culturali piacentine. Tre gli appuntamenti di questa settimana dedicati alla letteratura e alla musica, ai quali si affiancheranno le due iniziative artistiche in corso.

MARTEDÌ 5 LUGLIO – ORE 21

CHIARA TAGLIAFERRI – INCONTRO LETTERARIO

intervista a cura di Barbara Belzini

A seguire concerto di LAURA FEDELE

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria

in collaborazione con Fedro

Autrice con Michela Murgia del libro “Morgana. Storie di ragazze che tua madre non approverebbe” (Mondadori, 2019), ispirato dall’omonimo podcast della piattaforma Storielibere.fm, Chiara Tagliaferri è giornalista e autrice di trasmissioni radiofoniche per Rai Radio2. Per Mondadori ha appena pubblicato “Strega comanda colore”, romanzo ambientato nella Piacenza della sua adolescenza. Seguirà l’esibizione di Laura Fedele, cantautrice e pianista genovese molto apprezzata per la sua reinterpretazione personale dei classici, soprattutto jazz e blues. Info: Fondazione di Piacenza e Vigevano Tel. 0523 311111 info@lafondazione.com in caso di maltempo, l’evento si terrà presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via S. Eufemia, 12).

GIOVEDÌ 7 LUGLIO – ORE 21.30

Spettacolo comico-musicale

RIMBAMBAND – RIMBAMBAND SHOW

(ingresso a pagamento)

in collaborazione con Teatro Gioco Vita

Un sassofonista rubato alla banda di paese, un contrabbassista disorientato, un pianista “bravissimo”, un batterista rompiscatole, un capobanda: la Rimbamband. I maestri veri, come Chaplin, Gaber, Jerry Lewis, Carosone rivivono in uno spettacolo che diverte e incanta. Un tour de force della comicità, nel quale i cinque suonatori sognatori e un po’ suonati incantano, creano, illudono, emozionano, demistificano, provocano… giocano. Un irresistibile mix di musica, mimo, clown, tip tap, teatro di figura, rumorismo, fantasia teatrale, parodie, shakerato con un ritmo comico incalzante ed energia travolgente. Biglietti su circuito Vivaticket o acquistabili in cassa la sera del concerto Info: Teatro Gioco Vita Tel. 0523.315578 biglietteria@teatrogiocovita.it. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro dei Filodrammatici (via S. Franca, 33).

VENERDÌ 8 LUGLIO – ORE 21

Concerto di flamenco LAS MIGAS SPA

(ingresso a pagamento)

in collaborazione con Fedro

Las Migas sono uno dei gruppi di flamenco al femminile più conosciuti al mondo. Nelle loro canzoni Flamenco e musica spagnola si fondono con il pop, la urban music e il country. Biglietti su circuito TicketOne o acquistabili in cassa la sera del concerto. Info: Fedro Tel. 366 2893801 – info@fedrocooperativa.com. In caso di maltempo, l’evento si terrà presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via S. Eufemia, 12).

MOSTRE

“IL SENSO DEI LUOGHI” (ingresso gratuito)

Prosegue fino al 7 luglio nel Chiostro di Santa Chiara la collettiva OUTSIDER ART/ARTE IRREGOLARE.

La mostra è a cura di Veronica Cavalloni, Simona Olivieri e Andrea Simonetti: un dialogo tra gli artisti (outsider) di Fuoriserie (Piacenza), Diblu (Milano) e Lapsus (Senigallia) e il pubblico sull’intensa bellezza espressa da mondi fragili. Apertura nelle sere degli spettacoli.

STREET-ART nel CHIOSTRO (ingresso gratuito)

Percorso partecipato con l’artista ANTONIO COTECCHIA

È quasi concluso il grande pannello murale realizzato dagli studenti delle scuole superiori piacentine sotto la guida del pittore e street artist Antonio Cotecchia. I risultati del progetto, in collaborazione con la Consulta degli Studenti, saranno visibili nel chiostro nelle sere degli spettacoli.