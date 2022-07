Lega Emilia, passaggio di consegne tra Ostellari e Rancan “Il 25 data cruciale per il Paese”

È avvenuto oggi il passaggio di consegne ai vertici della Lega Emilia per Salvini premier fra il nuovo commissario, il piacentino Matteo Rancan, capogruppo del partito in consiglio regionale, e il senatore Andrea Ostellari, chiamato da Salvini ad affiancare Roberto Calderoli nell’organizzativo della segreteria federale.

“Ringrazio Ostellari per il lavoro svolto – ha chiarito il vice segretario federale, Andrea Crippa, intervenuto a margine di un incontro che ha raccolto centinaia di sostenitori a Casinalbo, nel modenese – ora il partito in Emilia ha un’organizzazione che prima mancava. L’esperienza di Andrea e le sue osservazioni saranno tenute in conto, anche nella stesura delle liste. Al nuovo commissario Matteo Rancan, che ha tutta la fiducia del partito, agli amministratori, ai consiglieri regionali e ai parlamentari emiliani chiediamo un grande sforzo per la prossima campagna elettorale. Il 25 settembre è una data cruciale: quel giorno si decide il destino del Paese per i prossimi 20 anni. In questa sfida tutti dobbiamo essere uniti, a fianco di Matteo Salvini. Il centrodestra ha dato prova di responsabilità e compattezza. Ora o mai più: parliamo agli emiliani e convinciamoli ad andare a votare, con risposte credibili su lavoro, tasse, pensioni, bollette e autonomia”.