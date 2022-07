“Letture sotto le stelle” L’iniziativa estiva di Emporio Solidale per i bambini

Anche quest’anno l’Emporio Solidale di Piacenza proseguirà la sua attività per tutto il periodo estivo, garantendo così alle famiglie in carico un sostegno continuativo nel fare la spesa e un supporto nella ricerca del lavoro. Inoltre, i ragazzi e i bambini avranno la possibilità di ricevere un aiuto nello svolgimento dei compiti, grazie all’attivazione dello “spazio compiti estivo”.

Quest’anno, inoltre, Emporio propone alle famiglie e alla cittadinanza alcuni eventi per bambini, nell’ambito dell’iniziativa “R-Estate in Emporio Solidale”: lunedì 11 e lunedì 18 luglio alle ore 20.30 tutti i bambini sono invitati alle “Letture sotto le stelle”. All’esterno di Emporio verrà allestito un piccolo spazio dedicato alle letture serali animate e ad alta voce, per trascorrere un po’ di tempo insieme divertendoci, nel momento più fresco della giornata. L’ultimo appuntamento, invece, è previsto per lunedì 29 agosto alle ore 17, con un laboratorio creativo per i bambini dai 3 anni. Chi vuole iscriversi alle iniziative o avere maggiori informazioni può scrivere a info@emporiosolidalepiacenza.it.

Inoltre, nell’ambito dell’iniziativa “R-Estate in Emporio Solidale”, per tutto il periodo estivo prosegue la raccolta di materiale di cancelleria, con il quale a inizio settembre verrà allestito lo scaffale dedicato agli studenti: chi desidera può consegnare penne, matite, quaderni, astucci, diari, fogli per disegnare e altri articoli di cancelleria direttamente in Emporio negli orari di apertura (lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17, martedì e giovedì dalle 9 alle 12) o può lasciare i prodotti donati durante gli eventi organizzati.