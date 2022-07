Luglio di musica per studenti e docenti del “Nicolini” Il calendario dei concerti

Il Conservatorio Nicolini non va in vacanza, anzi. Alcuni studenti e docenti saranno impegnati quest’estate in un tour che toccherà diversi paesi della provincia. Sabato 9 luglio alle ore 21,15 nel cortile del castello di Riva a Ponte dell’Olio i docenti Christa Butzberger, Paolo Pinferetti, Ivano Rondoni, Fausto Polloni, Alfredo Pedretti saliranno sul palco per dar vita a un quintetto con musiche di Mozart e Beethoven. Mercoledì 13 luglio alle 21 in Piazza Castello a Vigolzone spazio all’ensemble lirico del Conservatorio che, con il maestro Corrado Casati, propone l’evento “Dalla voce solista alla coralità nel repertorio lirico italiano e francese”. Venerdì 15 luglio dalle 20.30 nei giardini del Croara Country Club si esibiranno i migliori talenti del Conservatorio in tre differenti segmenti; alle 20.30 Scene tratte da “Le Nozze di Figaro”, alle 21.45 l’Erios orchestra, diretta dal maestro Mario Biasio, suona musiche di Antonio Ciacca e intorno alle 23 gli allievi del corso di jazz del Conservatorio suoneranno con Antonio Ciacca Swing Society. Infine il 17 e il 23 luglio, all’interno delle manifestazioni musicali del Premio Illica di Castell’Arquato, nei Giardini del Museo Geologico andrà in scena “Sei mani e tante mascherine”, omaggio al mondo del teatro di figura (burattini e marionette) con Riccardo Pazzaglia che si cimenterà da solo con le tante voci dei personaggi; la“colonna sonora” dello spettacolo è a cura dei pianisti del Conservatorio Letizia Bonavita e Claudio Rausa che accompagneranno i burattini con brani della suite Marionnettes di E. Melartin per pianoforte a quattro mani. Prossimamente verranno resi noti gli appuntamenti di agosto.