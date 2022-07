L’arrivo del feretro dalla ex caserma di viale Dante fino al sagrato della chiesa, trasportato della “sua” autoscala dei pompieri, il casco adagiato sulla bara e intorno tantissimi colleghi, praticamente tutti i vigili del fuoco di Piacenza (tranne quelli impegnati nei turni di lavoro) a vegliare, per dare l’ultimo saluto al loro compagno Paolo Marchini. Si sono celebrati nella chiesa del Corpus Domini i funerali del capo reparto dei vigili del fuoco mancato dopo una breve malattia. Tanta commozione e il ricordo non solo da parte dei colleghi, ma anche degli operatori dell’emergenza, delle forze dell’ordine e dei volontari che hanno lavorato al suo fianco. Al termine della funzione religiosa il congedo con il suono delle sirene di tutti i mezzi presenti sul piazzale della chiesa.

Il parroco Giovanni Cacchioli nella sua omelia ha voluto sottolineare il valore della vita condotta da Marchini al servizio degli altri: “Siamo qui a rendere omaggio al nostri fratello Paolo, la sua è una vita vissuta per la comunità, al servizio della collettività. Per tutto il bene, per tutto l’amore e tutta la disponibilità che il nostro fratello Paolo ha dimostrato nella sua vita.

“Ho colto dalla vostra presenza e dal vostro impegno – ha aggiunto il sacerdote – la volontà di rendere omaggio a questo fratello che fino alla fine ha dato se stesso per gli altri. Tra un incendio e un intervento dei pompieri siamo per l’intervento dei pompieri: siamo per le cose buone. Un discorso il mio fatto per voi e per il nostro fratello Paolo. Magari in gioventù eravamo un po’ incendiari ma poi bisogna morire pompieri, ovvero cercare di fare del bene e operare per fare tutto fino in fondo per aiutarsi e aiutarci reciprocamente. Di esempi buoni ne abbiamo tanto bisogno e il nostro fratello Paolo è testimone di questa speranza. A lui dobbiamo essere riconoscenti. E diciamo grazie al Signore per averci dato Paolo che tanto si è speso per il bene di tutti. Dobbiamo evitare la violenza, dobbiamo evitare il male, che il Signore ci aiuti affinché quel che facciamo abbia un senso e sia a beneficio degli altri”.

Il capo reparto Paolo Marchini aveva da poco compiuto 57 anni, gli mancavano 3 anni per andare in pensione. Era entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco il 1 aprile del 1990, nel 2009 era stato promosso a Capo Squadra e nel 2018 aveva raggiunto il grado di Capo Reparto, ricoprendo l’incarico di Capo Distaccamento della Sede di Fiorenzuola D’Arda. Nell’arco della sua carriera, Paolo Marchini ha prestato servizio in innumerevoli calamità ed emergenze: nell’alluvione di Genova nel 1992, nell’alluvione del fiume Po a Piacenza nel 1994, nel deragliamento del treno Etr 460 Pendolino “Botticelli” del 12 gennaio 1997 nella stazione ferroviaria di Piacenza, nel terremoto delle Marche e dell’Umbria nell’autunno del 1997, nel sisma della Campania (a Sarno e successivamente a Quindici) nel 1998, nell’alluvione del Po a Piacenza nel 2002, nel crollo del ponte stradale sul Po a Piacenza il 30 aprile 2009, nel sisma de L’Aquila del 6 aprile 2009, nell’esondazione del fiume Bacchiglione a nord di Vicenza del 1 novembre 2010, nel terremoto dell’Emilia con epicentro a Medolla (Reggio Emilia) del 20 maggio 2012, nel sisma che la notte del 24 agosto 2016 ha scosso Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, fino all’emergenza incendi che ha visto funestata la Calabria lo scorso anno.

A seguire la cremazione e la tumulazione nel cimitero urbano di Piacenza.