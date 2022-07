Lunedì Confagricoltura Piacenza in assemblea generale

Gli Associati di Confagricoltura Piacenza sono invitati a partecipare all’assemblea generale ordinaria che si terrà lunedì 11 luglio alle 18 (in prima convocazione alle 7) presso La Volta del Vescovo in via Moizo, 78 a Piacenza. Gli aventi diritto sono chiamati ad approvare il bilancio consuntivo 2021 e il preventivo 2022.

“L’Associazione – si legge in una nota di Confagricoltura – si presenta solida e con i conti in ordine, potenziata ulteriormente nella struttura e con una base associativa ampliata. Tante le difficoltà affrontate facendo squadra in un periodo non semplice con il perdurare della pandemia, le fiammate speculative sugli approvvigionamenti e il conseguente incremento esponenziale del costo dei fattori produttivi, con gli adempimenti moltiplicati e le dirompenti ricadute della guerra”.

Di quanto si è superato e delle sfide che ancora attendono associazione e imprese parlerà il Presidente Filippo Gasparini che interverrà, dopo gli adempimenti statutari, con la relazione conclusiva in cui farà, per l’appunto, una disamina a tutto campo del comparto e delle azioni sindacali poste in essere e in divenire. L’incontro, per motivi organizzativi, è riservato agli associati. Per associati e dipendenti, si chiuderà la serata con un rinfresco all’aperto.