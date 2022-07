Maia Monaco è campionessa d’Europa U17 con le azzurre del Volley

La Volley Academy Piacenza è orgogliosa di comunicare che domenica 24 luglio la centrale Maia Monaco è diventata campionessa d’Europa Under 17 insieme alle sue compagne di squadra della Nazionale Italiana.

Le azzurre hanno battuto per 3-1 la Turchia nella finale di Hradec Kralove (Repubblica Ceca).

La società piacentina, in cui Maia Monaco militerà nella prossima stagione, definisce questa vittoria “di fondamentale importanza per tutto lo sport italiano” e aggiunge “a Maia, al tecnico federale Michele Fanni e a tutta la Nazionale Italiana Under 17 femminile vanno i complimenti della Volley Academy Piacenza”.

Maia Monaco