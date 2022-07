Di Pieve in Pieve, Majorino presenta Sorella rivoluzione a Bobbio

Domenica 24 luglio, dalle 17.30, presso il Museo Collezione Mazzolini di Bobbio, nell’ex monastero di San Colombano, presentazione del nuovo romanzo dello scrittore ed europarlamentare milanese Pierfrancesco Majorino intitolato Sorella rivoluzione, edito da Mondadori (2022), introdotto da Gabriele Dadati e Giovanni Battista Menzani. A seguire degustazione di salumi piacentini.

Sono donne, sono suore, sono educatrici. Vivono ai margini di una metropoli e per i margini si battono. Svetta madre Giuliana, intrepida interprete della dottrina della liberazione, e intorno a lei un manipolo di compagne di tutte le età, cresciute nella fede o anche semplicemente ispirate dallo spirito della giustizia sociale. Insieme decidono di dar vita a un’esperienza di resistenza e di salvezza, contro l’ottusità, culturale e politica, contro l’ipocrisia velenosa dei nuovi rappresentanti del potere. Contro la violenza.

Per info e prenotazioni: info@dipieveinpieve.it | tel. 349 5169093 | www.dipieveinpieve.it

La serata è organizzata da “CoolTour Turismo e Cultura” e dal gruppo “METE – Tour Coope-ration”.

“Di Pieve in Pieve” è la nuova offerta culturale tra arte, cammini, cibo, musica e letteratura nell’Appennino Piacentino e Parmense. La rassegna, finanziata dal “GAL del Ducato”, in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Piacenza-Bobbio in occasione del IX centenario della fondazione della Cattedrale, è organizzata da “CoolTour Turismo e Cultura” e dal gruppo “METE – Tour Cooperation” di Confcooperative.