Malore al ristorante, muore 26enne a Vernasca. La tragedia è avvenuta nella serata del 14 luglio in località Franchini di Vernasca. Sul posto l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Fiorenzuola insieme al personale infermieristico del 118 del Pronto Soccorso di Fiorenzuola D’Arda di Fidenza. Nonostante i tentativi di rianimazione, anche con il ricorso al defibrillatore, per il giovane, Antonio Vallante, residente a Castellarquato, non c’è stato nulla da fare.

Ai carabinieri sono stati affidati gli accertamenti del caso, e il Pm ha disposto l’autopsia sul corso del giovane.