Malore alla guida, perde il controllo dell’auto: muore a 46 anni

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di domenica 24 luglio in via Stradiotti a Piacenza, tra Montale e San Lazzaro. Un uomo di 46 anni, alla guida di una Toyota Yaris, ha improvvisamente perso il controllo della vettura che ha sbandato terminando la propria corsa contro una siepe all’esterno di un fast-food. L’uomo sarebbe stato colto da un improvviso malore.

Subito sono scattati i soccorsi, sul posto con un’ambulanza della Croce Bianca, l’auto medica e l’auto infermieristica: gli operatori sanitari hanno praticato le manovre di rianimazione, per poi trasportare in condizioni disperate l’uomo in ospedale, dove purtroppo è deceduto nonostante il prodigarsi del personale sanitario. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche anche la polizia locale per i rilievi di legge.