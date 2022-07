Malore in casa, anziana soccorsa con il defibrillatore

Momenti di grande apprensione nella mattinata di domenica 24 luglio per una donna di 84 anni colta da malore mentre si trovava nella propria abitazione nelle vicinanze di Rivergaro (Piacenza).

Da quanto si è appreso, a chiamare i soccorsi sono stati alcuni parenti presenti in quel momento in casa. Sul posto si sono portati i soccorsi del 118 con un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontedellolio in postazione a Rivergaro insieme all’auto infermieristica da Bobbio e all’auto medica giunta da Piacenza: alla donna, in arresto cardiaco, i sanitari hanno applicato il defibrillatore, praticando le manovre di rianimazione cardio-polmonare: grazie al provvidenziale intervento dei soccorritori, l’anziana ha ripreso conoscenza ed è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso di Piacenza per il ricovero al reparto di Rianimazione.