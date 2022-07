Malore in casa, anziano rianimato con il defibrillatore

Colto da malore, anziano rianimato con il defibrillatore. E’ accaduto ieri mattina a Ponte dell’Olio (Piacenza), dove un uomo di 80 anni ha accusato un improvviso malore, perdendo conoscenza, mentre si trovava all’interno della propria abitazione. E’ stata la moglie, presente in casa con lui in quel momento, a dare l’allarme: sul posto i soccorsi sanitari, con l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Nure insieme all’Elisoccorso decollato da Parma e atterrato nel parcheggio antistante al campo sportivo del paese.

I sanitari hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardio-polmonare e applicato gli elettrodi del defibrillatore, che ha scaricato tre volte. Il cuore dell’uomo ha ripreso a battere: una volta stabilizzato dall’équipe medica dell’eliambulanza, l’anziano è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso di Piacenza con l’ambulanza della Pubblica Assistenza. Al suo arrivo in ospedale è stato trasferito nel reparto di Rianimazione dove versa in prognosi riservata, anche se da quanto si è appreso le sue condizioni sarebbero in miglioramento.