Maltempo 4 luglio, Rancan e Stragliati (Lega) “Regioni si attivi celermente per i rimborsi”

“Come mai il tanto celebrato Data-Center del Centro meteo di Bologna non ha lanciato l’allerta rispetto allo straordinario evento atmosferico che ha colpito la provincia di Piacenza lo scorso 4 luglio creando ingenti danni ad attività commerciali, infrastrutture, attività agricole, lasciando peraltro senza corrente elettriche diversi territori della provincia?. Da qui la “richiesta alla Regione di provvedere, per quanto di proprio competenza, alla dichiarazione dello stato di calamità e di attivarsi, per risarcire i danni subiti dalle categorie danneggiate dalla tempesta d’acqua e risarcisca celermente tutti coloro che hanno segnalato danni subiti ai propri beni”. Lo hanno chiesto questa mattina nel corso del question time il consigliere regionale della Lega, Valentina Stragliati, prima firmataria, ed il capogruppo Matteo Rancan, che hanno ricordato come proprio in quel giorno Piacenza celebrava il santo patrono cittadino, S.Antonino, e che in occasione della ricorrenza ben 293 ambulanti si trovavano in città per partecipare alla Fiera.

“Secondo le stime FIVA-Confcommercio– hanno sottolineato i leghisti piacentini – la conta dei danni (fra danni emergenti e lucro cessante) è superiore ai 10mila euro per singolo ambulante”. Ma c’è di più: “Intendiamo accertare le responsabilità di chi ha costretto gli ambulanti a rimanere in Fiera, costringendoli dunque a subite ulteriori danni, nonostante volessero allontanarsi per il repentino peggioramento delle condizioni meteo”. “Pertanto assecondiamo le richieste delle associazioni di categoria che ringrazio per aver dimostrato di essere sempre vicino ai lavoratori” hanno concluso Stragliati e Rancan.