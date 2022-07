Maltempo, alberi danneggiati alla Farnesiana “Effettuare verifiche nella zona”

In seguito all’improvviso temporale con forte vento della serata del 25 luglio a Piacenza, numerose piante sono state spezzate o comunque pesantemente danneggiate. Alcuni cittadini hanno segnalato all’Associazione “Rete” – Case Popolari i danni in via Divisione Partigiana Val Nure, nel quartiere della Farnesiana.

Si legge nella nota di Manuel Radaelli, presidente di Rete: “Il maltempo della scorsa serata ha creato disagio in tutta la città. In particolare, alcuni residenti delle case popolari di via Divisione Partigiana Val Nure hanno provveduto a mandarci alcune foto degli alberi e delle piante che hanno subito danneggiamenti di varia entità”. “Chiediamo dunque – continua Radaelli – che si facciano verifiche sul verde della zona (ma non sarà l’unica ad aver subito danni) che è rimasto apparentemente integro e si provveda alla sostituzione di quelle piante che sono state distrutte o rappresentano un serio pericolo per i cittadini. Da altre foto arrivate nella giornata di oggi, alcune operazioni di potatura sono state svolte”.