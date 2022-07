Maltempo, allagamenti e fango nella zona di Travo e Gazzola

Le piogge e i temporali erano attesi in tutta la provincia di Piacenza e si sono presentati a partire dal pomeriggio di venerdì 29 luglio. Questa volta il maltempo si è abbattuto con maggiore violenza tra la Val Trebbia e la Valluretta nella zona di Travo e Gazzola, dove ha fatto la sua comparsa anche la grandine.

La pioggia è caduta per un’ora con grande intensità causando colate di fango e smottamenti soprattutto nelle zone collinari: in alcuni casi si sono verificati allagamenti di catine e abitazioni. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per interventi di emergenza.

Travo BalaFolk, annullato il concerto di Bambole di Pezza & Duo Bucolico – Causa mal tempo i concerti delle Bambole di Pezza e del Duo Bucolico a cura di Fedro Cooperativa previsti questa sera (29 luglio) alle 21 nell’ambito del Festival Travo BalaFolk sono annullati. “Siamo molto dispiaciuti – spiega Davide Rossi, Presidente Fedro Cooperativa – ma abbiamo deciso di annullare i concerti di questa sera: il mal tempo e i pericoli collegati ci impongono la massima prudenza. Cercheremo di recuperare le date, nel frattempo confermiamo il prossimo appuntamento a TravoBalaFolk con Max Gazzè sabato 30 luglio alle 21.30”.