Maltempo, alberi caduti e black out. Danni all’ospedale di Fiorenzuola

Gravi danni e molti disagi nel piacentino per il violento temporale che si è abbattuto nella nostra provincia nel tardo pomeriggio del 4 luglio.

Tragedia a Besenzone, dove un uomo ha perso la vita per il crollo di un muro della stalla nella quale stava lavorando. A Borgonovo Val Tidone, in località Moretta, è crollato parte di un rustico disabitato, una parete è finita sulla pubblica via. Danni al tetto di un’abitazione in località Ca’ del Bulla (Travo), non vi sarebbero feriti.

Danni anche a Fiorenzuola: nel blocco B dell’ospedale le forti raffiche di vento hanno provocato il distaccamento di parte del controsoffitto del porticato, con decine di pannelli finiti in mezzo alla strada (nella foto sotto); i vigili del fuoco del comando locale sono subito intervenuti per la messa in sicurezza.

A Gossolengo, in località Rossia, una pianta è caduta su un’autovettura: fortunatamente non si registrano feriti. Lungo la statale 45, all’altezza di Fabiano di Rivergaro, un albero è caduto sulla carreggiata; sempre sulla Statale 45, un masso è caduto sulla carreggiata a San Salvatore. Diversi rami caduti su autovetture a Travo, in via Battisti, e Rivergaro, in via Roma, nessun ferito. Sempre a Rivergaro l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura al pubblico dell’area lungo il Trebbia.

Nella zona della bassa Valtidone e di Sarmato vengono segnalati problemi con la corrente elettrica. Stessa situazione a Calendasco, dove il sindaco Filippo Zangrandi ha comunicato l’interruzione dell’erogazione elettrica: “A causa del maltempo è saltata una cabina di media tensione e circa 1.500 utenti tra Cotrebbia, Incrociata, Calendasco e San Nicolò sono senza luce. Sono in corso le operazioni di ripristino, ma per ora non è noto l’orario di rialimentazione della rete elettrica”.

Si registrano altri alberi caduti lungo la statale 45, nella zona di Rivergaro, con ripercussioni sul traffico in zona. A Cortemaggiore danni alla croce della locale chiesa. A Rivergaro l’amministrazione comunale ha chiuso il lungo Trebbia e il parco giochi (foto sotto). Danni ingenti anche nella zona di Carpaneto, dove sono crollati alberi e rami anche lungo la provinciale che collega il paese con Piacenza.

