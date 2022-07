Maltempo nel piacentino, Murelli (Lega) “Governo dichiari stato emergenza”

“Il territorio piacentino colpito lo scorso 27 luglio dall’alluvione ha necessità, in tempi brevi, che il governo dichiari lo stato di emergenza e l’attivazione del fondo di protezione civile non appena venga formalizzata la richiesta dalla Regione Emilia Romagna”.

Lo chiede in una nota la deputata piacentina della Lega Elena Murelli. “Pianello Val Tidone e Trevozzo in particolare – ricorda – sono stati invasi dal fango con allagamenti e blocchi stradali. La strada statale 412 invasa dal fango è rimasta interdetta al traffico per ore. La Lega ha presentato una interrogazione, a mia prima firma, affinché si proceda celermente anche all’attivazione degli interventi contributivi e creditizi del Fondo di solidarietà nazionale per i danni in agricoltura e il Fondo della protezione civile per i danni subito dai cittadini. La situazione è preoccupante perché non è la prima volta che la statale 412 viene travolta da una massa di fango. Il problema è dato dalle piogge improvvise e imprevedibili”.