Mamma anatra e i suoi piccoli attraversano la strada: il traffico si ferma

Pochi minuti fa, mamma anatra con i suoi otto anatroccoli, a Gariga, hanno attraversato la strada provinciale della Valnure. In entrambe le direzioni gli automobilisti si sono fermati per consentire il transito – rigorosamente in fila indiana, con mamma anatra a fare da apripista – in sicurezza. Una volta raggiunto l’altra parte della strada il traffico ha ripreso a scorrere.