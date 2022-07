“Manita” della Cremonese nella prima uscita stagionale del Fiorenzuola

Prima uscita stagionale del Fiorenzuola in casa della Cremonese, neopromossa in Serie A. L’amichevole ha fatto emergere l’evidente divario tecnico fra le due compagini: un netto 5-0 firmato da Milanese, Tsadjout, Buonaiuto, Ciofani e Frey. Nel secondo tempo il portiere fiorenzuolano Sorzi ha neutralizzato un rigore all’esperto attaccante cremonese Ciofani. “È normale – dice mister Tabbiani – che non abbiamo ancora la gamba, avendo iniziato da poco la preparazione. Sono contento dell’atteggiamento che i miei ragazzi hanno nel lavoro”.

IL TABELLINO

U.S. Cremonese vs U.S. Fiorenzuola 5-0

U.S. Cremonese: Sarr; Bianchetti; Valeri; Castagnetti; Vasquez; Chiriches; Baez; Milanese; Gondo; Tenkorang; Tsadjout. All. Alvini. Subentrati: Frey; Bartolomei; Bonaiuto; Ciofani; Di Carmine; Sernicola; Ravanelli; Ghiglione; Valzania; Strizzolo; Acella; Agazzi.

U.S. Fiorenzuola: Sorzi (77’ Maini); Danovaro; Oddi (46’ Yabre); Arduini (72’ Caffarra); Bondioli (46’ Frison); Potop; Currarino; Stronati; Scardina (46’ Arrondini); Sartore (46’ Anelli); Oneto. All. Tabbiani – A disposizione: Battaiola.

Reti: 15’ Milanese (C); 41’ Tsadjout (C); 54’ Buonaiuto (C); 60’ Ciofani (C); 75’ Frey (C)

Note: al 58’ Sorzi (F) para rigore a Ciofani (C)