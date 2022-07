Manutenzione alla rete idrica di Roncaglia, lunedì erogazione acqua sospesa

Manutenzione programmata in vista per la rete idrica di Roncaglia. Lunedì 18 Luglio – informa Iren – verranno eseguiti lavori di collegamento della rete del comune di Caorso al pozzo di Roncaglia, sito nel territorio del comune di Piacenza. È in fase di posa, sulla statale n.10 Caorsana, una condotta in ghisa del diametro di 300 mm per una lunghezza di circa 6,5 Km che connette il pozzo idropotabile localizzato in Strada alla Scuola di Roncaglia nel Comune di Piacenza con il serbatoio pensile di Caorso.

Nel medesimo scavo e per razionalizzare i tempi ed i costi, si sta anche posando una nuova tubazione in polietilene de 125 mm in sostituzione di quella preesistente da rinnovare per la distribuzione locale: contestualmente saranno rifatti tutti gli allacci alle singole utenze. Il progetto è finalizzato “al miglioramento della qualità dell’acqua distribuita nel comune di Caorso tramite la realizzazione di un’interconnessione che ne permetta una parziale alimentazione idrica a partire dall’acquedotto di Roncaglia (comune di Piacenza)”.

Per consentire l’effettuazione dei lavori di connessione della rete lunedì 18 luglio, dalle ore 14 alle 17, verrà sospesa la fornitura idrica in Loc. Roncaglia nelle strade della Chiesa, della Volpara e Caorsana (dal civico al 204 civico 240) e in via Solenghi (loc. I DOSSI). Gli impianti – specifica Iren – dovranno comunque essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento. Al termine dei lavori verranno effettuati opportuni lavaggi delle condotte: pertanto facendo scorrere un poco l’acqua si potrà eliminare la torbidità eventualmente presente nelle tubazioni.