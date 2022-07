Mattarella scioglie le Camere: si vota il 25 settembre. Nuovi collegi, cosa cambia per Piacenza

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Un passaggio arrivato a seguito delle dimissioni, dopo la discussione e il voto sulla fiducia di mercoledì in Senato, del premier Mario Draghi e del governo da lui presieduto. Come deciso dal Consiglio dei ministri, riunito nel tardo pomeriggio, le elezioni anticipate si terranno il prossimo 25 settembre.

foto Quirinale

“Lo scioglimento anticipato del Parlamento – le parole del Presidente della Repubblica – è sempre l’ultima scelta da compiere, particolarmente se, come in questo periodo, davanti alle Camere vi sono molti importanti adempimenti da portare a compimento nell’interesse del nostro Paese. Ma la situazione politica che si è determinata ha condotto a questa decisione. La discussione, il voto e le modalità con cui questo voto è stato espresso ieri al Senato hanno reso evidente il venir meno del sostegno parlamentare al Governo e l’assenza di prospettive per dar vita a una nuova maggioranza. Questa condizione ha reso inevitabile lo scioglimento anticipato delle Camere”.

I NUOVI COLLEGI ELETTORALI – Si tornerà alle urne con una nuova “mappa” dei collegi elettorali, derivante dalla riforma del numero dei parlamentari che prevede 400 deputati (contro i precedenti 630) e 200 senatori (da 315). Il nuovo scenario (manca l’adeguamento demografico in base al censimento del 2021) prevede alla Camera un collegio uninominale (Emilia-Romagna – U01) con l’intera provincia di Piacenza alla quale si aggiunge, per raggiungere la soglia demografica, la porzione della provincia di Parma che comprende i Comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Pellegrino Parmense, Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme e Soragna.

In Emilia Romagna vengono poi definiti tre collegi plurinominali, uno dei quali (Emilia-Romagna -P01), a ovest e al quale sono assegnati 5 seggi, è composto dalle intere province di Piacenza e Parma e larga parte di quella di Reggio nell’Emilia.

Per quanto riguarda il Senato, la provincia di Piacenza è inserita nel primo dei cinque collegi uninominali definiti in regione (Emilia-Romagna -U01), insieme all’intera provincia di Parma e alla porzione settentrionale della provincia di Reggio nell’Emilia (Comuni di Boretto, Brescello, Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio). Due invece i collegi plurinominali disegnati in Emilia Romagna, con Piacenza (Emilia-Romagna -P01) insieme a Parma, Reggio Emilia, larga parte della provincia di Modena e due comuni della Citta Metropolitana di Bologna (Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere i quali contribuiscono per lo 0,2% alla popolazione del collegio).

LA DELUSIONE DI TARASCONI “UN GOVERNO DEVE AVERE IL TEMPO DI GOVERNARE” – “Un governo dovrebbe avere il tempo di governare. E governare significa anche pianificare, programmare, perché è così che si garantisce un futuro al Paese. Non si ha quasi più memoria di un governo che abbia avuto la possibilità di lavorare per l’intera durata della legislatura, che è un periodo scelto non certo a caso: è il minimo per poter fare quello che va fatto per il bene della comunità. Alla fine di quel periodo (ripeto: alla fine) i cittadini giudicheranno con il voto se il lavoro fatto corrisponde alle aspettative e alle esigenze del Paese”.

Il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi affida ai social la sua amarezza per la situazione politica nazionale: “Indipendentemente dalle valutazioni su chi è al governo o dagli interessi di chi vorrebbe esserci – scrive in un lungo post -, io penso davvero che il Parlamento dovrebbe prima di tutto avere a cuore l’interesse dei cittadini che lo hanno eletto. O meglio, avrebbe dovuto. E se magari questa considerazione è passata di mente ai parlamentari che hanno di fatto aperto l’ennesima crisi, a ricordargliela c’erano quasi duemila firme di altrettanti sindaci italiani che chiedevano col cuore in mano di consentire all’esecutivo di poter continuare a fare il suo lavoro in un periodo delicatissimo come mai prima d’ora”.

“Ma non è bastato. Non è bastata una guerra in Europa con conseguenze pesantissime sui costi dell’energia e relative ripercussioni su famiglie e imprese, non è bastata la gestione complicata di un post-pandemia, non è bastata la necessità di gestire i fondi del PNRR indispensabili per il Paese e i tuoi territori. Tutto questo non è bastato; ci volveva anche la caduta del governo a “facilitare” la vita di tutti noi. Che delusione.