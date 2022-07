Mattia Agosti in finale alle qualificazioni per le World Series giovanili

Continua in Olanda la favola della Selezione Under 12 di baseball dell’Emilia-Romagna, della quale fa parte anche il piacentino Mattia Agosti. In semifinale è stata battuta 4-1 la Selezione catalana che rappresenta la Spagna e così Agosti ed i suoi compagni si trovano davvero ad un passo dalla storica qualificazione alle World Series giovanili in programma ad agosto a Williamsport (USA).

Ultimo atto venerdì mattina alle 11 contro la Repubblica Ceca: chi vince vola in Pennsylvania. Una finale che si preannuncia molto combattuta, come del resto è stato il match che, nel corso della prima fase, ha già messo di fronte emiliani e cechi. E’ finita 1-0 per i boemi, ma siamo certi che lo spirito di riscatto che animerà i piccoli talenti italiani potrebbe alla fine fare la differenza. Mattia Agosti sarà in campo da esterno sinistro, come già accaduto in tutte le precedenti partite di questo torneo di qualificazione che mette in palio l’unico posto riservato all’Europa alle LLWS alle quali parteciperanno in totale 20 squadre provenienti da tutto il mondo. Gli osservatori giudicano la finale come la più logica, visti i valori tecnici in campo. Unica incognita il il rischio della pioggia che ha già costretto a far iniziare con oltre tre ore di ritardo Emilia-Spagna.