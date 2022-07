Mattia Magrini nuovo giocatore dei Fiorenzuola Bees. Saluta Jonas Bracci

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica ufficialmente di aver sottoscritto il contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Mattia Magrini per la stagione 2022/2023 di Serie B Old Wild West. Guardia da 190 cm classe 1993, Magrini va a rinforzare il pacchetto di guardie di coach Gianluigi Galetti e del suo staff in vista della nuova annata al via nel mese di agosto 2022.

Cresciuto nel vivaio della Stamura Ancona, dove ha sempre disputato campionati di Eccellenza, è con la formazione biancoverde che Mattia Magrini si consacra anche nei campionati senior: a sedici anni, infatti, Magrini è già un riferimento con una stagione a quasi 12 punti di media. Nemmeno un anno e per lui scocca l’ora di lasciare le Marche e iniziare il suo personale giro d’Italia che, anno dopo anno, consoliderà certezze e qualità: prima di tutto Chieti, poi Senigallia, tre stagioni a Montegranaro, tre stagioni da protagonista tra Bakery Piacenza e Valsesia e, lo scorso anno, Jesi. Proprio con la maglia di Jesi nell’ultima stagione Magrini ha totalizzato una media di 11,2 punti a partita.

Ecco le prime parole di Mattia Magrini appena arrivato ai Fiorenzuola Bees: “Sono contento di essere un nuovo giocatore di Fiorenzuola Bees: mi hanno convinto subito l’importanza del progetto e le idee che il coach mi ha presentato durante la nostra prima telefonata. Sono un giocatore che ama sacrificarsi per vincere e per la squadra, ho un buon tiro da 3 punti e mi piace molto cercare i compagni di squadra in un’ottica di gioco collettivo. Il mio obiettivo è sicuramente cercare di tenere Pallacanestro Fiorenzuola 1972 il più alto possibile in classifica per guadagnarci sul campo l’accesso alla B1 il prossimo anno”.

SALUTA BRACCI – Dopo tre stagioni si separano invece le strade tra i Bees e Jonas Bracci, centro classe 1996. Bracci ha disputato ben 73 partite con la maglia gialloblu, con una media punti di 5,7 a partita ed un highest score di 19 punti personali ottenuto nella sua prima stagione di Serie C Gold ai danni di Basket Lugo nella vittoria per 77-86 del 30/11/2019. “Tutta la società – si legge in una nota del club – intende ringraziare Jonas Bracci per il grande impegno e la grande serietà dimostrata durante queste tre stagioni, con la promozione in Serie B Old Wild West, i playoff nella stagione 2020/2021 e i playoff mancati solo per differenza punti durante la stagione 2021/2022. A Jonas il più grande in bocca al lupo da parte dei Fiorenzuola Bees per il proprio futuro sportivo e professionale”.