Memorial Zaffignani, in campo 16 squadre. Al primo posto LC Imballaggi

Lunedi 11 luglio si è concluso il Torneo Memorial Paolo Zaffignani, giunto ormai alla sua diciassettesima edizione. Quest’anno è stato finalmente riproposto nella sua forma completa a 16 squadre; infatti l’anno scorso, dopo la pausa forzata per la pandemia era ripreso ma in forma ridotta a causa delle restrizioni che ancora vigevano per il Covid19.

Il torneo, svoltosi sul campo sportivo di Casaliggio e organizzato da Lorenzo Zaffignani in collaborazione con la società US Gragnano, è iniziato il 13 giugno e vi hanno partecipato, oltre alle squadre, anche numerosi spettatori, allietati oltre che dallo spettacolo sportivo anche da cibo e bevande proposti dagli organizzatori. E’ stata quindi un occasione per ritrovare amici e simpatizzanti dopo questo lungo periodo. E’ stato gradito ospite nella serata della semifinale il giocatore di Serie A e attaccante della nazionale Albanese, Rey Manaj; la prossima stagione la giocherà nel Regno Unito, nella squadra Fc Watford.

Il torneo vede salire sul podio del vincitore la squadra Lc Imballaggi, premiata dall’assessore allo sport Marco Caviati; al secondo posto Lago Segugio, le giovani promesse dell’ Ac Picchia sono arrivate terze e al quarto posto i ragazzi del Forse Si Forse No. Sono stati anche assegnati premi individuali: Miglior Portiere ad Andrea Lupi (Lago Segugio), Miglior Giocatore della Finale ad Alessandro Minasola (LC Imballaggi), Miglior Giocatore del Torneo ad Ivan Filipov, Capocannoniere a Francesco Tosca (AC Picchia), Miglior Giovane a David Haka (Forse SI Forse NO), Miglior Gesto Tecnico a Marcello Picchioni (Bar Barba).

“L’organizzazione di questo torneo è molto impegnativa, ma quest’anno mi ha regalato tante soddisfazioni. Vorrei ringraziare lo staff dell’US GRAGNANO che mi ha supportato in questo evento, tutti i partecipanti, tutti gli sponsor senza i quali non avrei potuto procedere e gli arbitri” – conclude il patron dell’evento Lorenzo Zaffignani.