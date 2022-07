Mercatini, musica, animazione: tanti appuntamenti nell’estate bettolese

Un’estate ricca di appuntamenti a Bettola. La nuova amministrazione comunale, presieduta dal

riconfermato sindaco Paolo Negri, è al lavoro per il calendario delle manifestazioni che proseguiranno nei mesi di luglio e agosto: coinvolti nell’organizzazione degli eventi il Vice Sindaco Luca Corbellini, con delega a Turismo e Cultura, e il capo gruppo di maggioranza e consigliere Alessandro Ferrari, delegato a Sport, Spettacolo e Tempo libero.

“L’estate Bettolese, di cui si può trovare il programma completo sulle pagine social di ViviBettola – afferma il vice sindaco Corbellini – si presenta con un mese di Luglio veramente ricco di appuntamenti, a partire dai giovedì con mercatini e animazione, dal 7 Luglio al 18 Agosto, e con due eventi: il 22 Luglio una serata di liscio e il 23 Luglio l’inedita “Agri-Silent-Disco”, una serata il cui tema è facilmente intuibile”. “Ogni giovedì – aggiunge Corbellini – avremo uno spazio dedicato ai più piccoli, con serate di minibike, prove di pattinaggio con rollerblade e altre attività ”. L’organizzazione dei mercatini e delle serate di luglio, quest’anno, è a cura della società cooperativa CoolTour.

LA LOCANDINA CON IL PROGRAMMA

Da mercoledì 29 Giugno ha preso il via anche il tradizionale Torneo di calcio su asfalto in Piazza Colombo, che sin dalle prime serate ha riscosso successo ed entusiasmo sia tra i grandi che tra i più piccoli essendo allestito anche un piccolo campo da calcio gonfiabile grazie alla collaborazione con Erra Play Piacenza e con Tilly Lab. Le partite si disputeranno nelle serate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, con le finali previste per sabato 30 Luglio. “Dopo due anni di pandemia che ci hanno costretto ad annullare la manifestazione – spiega il consigliere delegato Alessandro Ferrari, che figura tra gli organizzatori principali – abbiamo ripristinato il nostro torneo, arricchendone il programma e puntando sulla qualità delle squadre partecipanti. Si è provveduto a potenziare l’impianto di illuminazione per una migliore copertura del campo da gioco. L’illuminazione potrà servire anche per le altre serate in programma nella nostra Piazza”.

Due gli appuntamenti Bettolesi inseriti nel “Piazza Grande Tour” : il 15 Luglio, con il concerto dell’orchestra di Matteo Bensi e il 16 Agosto con la serata di ballo liscio, sulle musiche dell’orchestra spettacolo di Paolo Bertoli. Un’appuntamento con i gruppi folkloristici di Carlo Devoti in Borgo Sant’Ambrogio martedì 12 , completa il programma del mese di Luglio, mentre per il mese di Agosto sono in fase di organizzazione altre serate con le associazioni del paese, tra cui uno spettacolo teatrale organizzato in collaborazione con l’Anspi “Don Vincenzo Calda”.