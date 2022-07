Mercato valutario: l’importanza dei segnali forex per investire oggi

Anche se gode di una minore esposizione mediatica rispetto ad altri market finanziari, il mercato valutario vanta i record assoluti per quanto riguarda il numero di operatori e l’entità dei volumi che vengono scambiati quotidianamente. Il Forex ha già compiuto i cinquant’anni di età, visto che è nato nel 1971 insieme ai tassi fluttuanti, ma solo negli ultimi venti è diventato accessibile anche ai piccoli investitori, che grazie alle piattaforme di trading possono speculare sulle oscillazioni dei cambi.

Secondo delle recenti statistiche, infatti, circa il 90% delle operazioni effettuate sul mercato valutario ha natura speculativa: vengono messe in atto da soggetti che non hanno alcuna intenzione di utilizzare il denaro scambiato, ma che vogliono solo ottenere un profitto dalle variazioni dei tassi di cambio. Per raggiungere questo scopo è necessario avere competenze, restare sempre aggiornati e avvalersi degli strumenti più utili, come i sempre più importanti segnali forex.

Cosa sono e come funzionano i segnali forex

Chi già opera nel campo del trading sa bene cosa sono i segnali: sono quei suggerimenti e quelle indicazioni che permettono al trader di sfruttare al meglio le opportunità che si creano sul mercato. I segnali forex, quindi, sono quello strumento che permette a chi investe nel mercato valutario di individuare le occasioni più ghiotte tramite degli alert automatici che consigliano dove e quando aprire una posizione.

Il servizio viene offerto da diversi fornitori (detti anche provider), ma non tutti presentano lo stesso livello di affidabilità: il trader (che in questo caso viene chiamato recipient) deve quindi capire quali siano i migliori. A questo proposito, può essere utile consultare la guida su come scegliere i segnali forex messa a disposizione da Investireinborsa.net, sito specializzato nel settore delle negoziazioni digitali. I segnali si possono distinguere in base al provider, ma anche in base ad altre caratteristiche; si possono individuare diverse tipologie, tra cui i segnali gratuiti, i segnali a pagamento, i segnali automatici ed i segnali manuali.

L’importanza della scelta del provider

Un’altra distinzione che si può fare è quella che si basa sul modo in cui i suggerimenti vengono inviati al trader: le soluzioni più comuni sono gli SMS, le email ed i messaggi su applicazioni di messaggistica come WhatsApp e Telegram. In linea di massima tutti i servizi di alert offrono al trader le informazioni relative al momento migliore per l’apertura e la chiusura di una posizione, alle coppie più interessanti del momento ed ai parametri di rischio che sarebbe meglio impostare nel contesto attuale.

Ovviamente i segnali possono essere molto utili, ma non devono essere considerati come indicazioni sicure al cento per cento. Purtroppo non esiste ancora la “pozione magica” che garantisca il successo: il rischio è una componente essenziale di ogni investimento. Ma se si sceglie il provider giusto le chance di togliersi qualche bella soddisfazione crescono notevolmente: tra i migliori fornitori di segnali forex figurano alcuni dei broker più apprezzati dagli utenti.

I migliori servizi di alert per operare sul mercato valutario

I migliori segnali gratuiti vengono offerti da intermediari regolamentati: parliamo quindi di soggetti di altissima affidabilità. Il broker eToro fornisce dei segnali di forex semi-automatici tramite la funzionalità si Social Trading; Capital.com sfrutta l’intelligenza artificiale per inviare al trader dei suggerimenti personalizzati; FP Markets con Autochartist fornisce i segnali tecnologicamente più avanzati. Trade.com propone sia i segnali automatici che quelli generati da altri utenti.

Solitamente chi ha accumulato una buona esperienza sul mercato valutario va alla ricerca di strumenti un po’ più specifici ed avanzati. Esistono alcuni segnali forex a pagamento di ottima qualità. Per avere la certezza di non buttare i propri soldi, la cosa migliore da fare è affidarsi a provider di assoluta affidabilità: tra questi è possibile citare 1000PipBuilder.com, Fx Leader e ForexSignals.com; in questo caso il costo del servizio può essere una variabile importante nella scelta finale: le tariffe ammontano rispettivamente a 37, 10 e 40 dollari al mese.