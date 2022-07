“Miss Monnalisa nel Mondo”, a Ziano la finale regionale

Fa tappa a Ziano (Pacenza) il concorso “Miss Monnalisa nel Mondo”, con la finale regionale in programma sabato prossimo 30 luglio dalle ore 21 all’agriturismo ‘Casa Galli’, in località Albareto: le vincitrici accederanno alla finale nazionale di Salsomaggiore dall’8 al 10 settembre.

“Le concorrenti – anticipano gli organizzatori – sfileranno con abiti prestigiosi, casual e con il tradizionale costume ufficiale del concorso. Non mancheranno momenti di spettacolo ed intrattenimento, oltre a moda e bellezza con ospiti della tv e della musica, tra cui Fabrizio Berlincioni, autore tv e vincitore, nella qualità di autore, di due Festival di Sanremo ed Edoardo Raspelli, noto volto delle tv nazionali e cronista della gastronomia, come presidente di giuria che assegnerà la sua personalissima fascia di ‘Miss Senza Trucco’. Condurrà Beppe Viazzi, riprese video di Ablimon tv per il web e per Telecupole, coreografie di Valerio Rossetti”.

Per iscriversi è possibile inviare i propri dati (nome, cognome, età e un recapito telefonico) attraverso un messaggio sui social (FB: Monnalisa Management, IG : missmonnalisanelmondo) oppure al numero 3347566306.