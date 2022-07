Molinari torna in consiglio regionale “Lavoro di squadra con il territorio”

Si appresta a fare il suo rientro in consiglio regionale Gian Luigi Molinari: il consigliere piacentino, primo dei non eletti tra le fila del Partito Democratico alle ultime elezioni, torna tra i banchi dell’assemblea legislativa subentrando a Katia Tarasconi, eletta sindaco di Piacenza.

“Lunedì rientro in consiglio regionale – spiega Molinari, che aveva già ricoperto il ruolo di consigliere tra il 2014 e il 2019 -. Come ho già ribadito, dovrò usare l’esperienza degli anni passati in quanto il mio futuro e il mio presente rimane il mio lavoro che proseguirò, probabilmente dedicando anche più tempo di adesso. Garantirò la presenza nell’assemblea regionale e farò tanto lavoro di ascolto dalle 18 in poi. Il territorio piacentino deve lavorare in modo unitario se vogliamo portare a casa risultati per il futuro. La richiesta del neo sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, di darle una mano almeno in questa fase di inizio mandato, non è passata inosservata e per questo ho accettato di tornare ad impegnarmi, lasciando da parte la politica nel senso stretto del termine e concentrandomi su un lavoro di squadra che spero di fare con le categorie economiche e le parti sociali, con i Sindaci e tutti i rappresentanti delle istituzioni piacentine”.

“Gli attestati di stima sono stati tanti, dagli amici alle minoranze. Ho sempre lavorato nel rispetto dei ruoli e delle persone, cercherò di farlo anche in questo periodo. Mi è stato chiesto da molti, e su questo devo essere categorico – precisa Molinari -: la mia esperienza politica terminerà con la fine di questo mandato, e proprio per questo continuerò a lavorare per crescere in quella che ho scelto come mia professione. E’ un momento complicato per il Paese, spero davvero che si trovi una stabilità politica che consenta di concentrare tutti gli sforzi sul rilancio economico dell’Italia e sulla qualità della vita, dai servizi all’educazione, perché questo dovrebbe essere il primo, se non l’unico obiettivo di chi fa attività politica e amministrativa”.