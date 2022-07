Mondiali atletica, inizia l’avventura di Dallavalle: a caccia della finale nel triplo

Inizia l’avventura di Andrea Dallavalle ai Mondiali di Atletica di Eugene, negli Stati Uniti. Il 22enne campione piacentino sarà in pedana per le qualificazioni alla finale della gara del salto triplo (alle 18.20 ora locale, le 3.20 italiane nella notte tra giovedì e venerdì). Per l’accesso diretto alla finale è richiesta la misura di 17,05, in caso contrario sarà necessario restare tra i migliori dodici.

Atleta delle Fiamme Gialle-Atletica Piacenza e finalista alle Olimpiadi di Tokyo lo scorso anno, Dallavalle – che vanta un personale di 17,35, si presenta all’appuntamento in buona forma e fresco di titolo italiano ottenuto alla fine di giugno a Rieti con la misura di 17,28, la terza tra gli iscritti alla competizione iridata. Insieme a Dallavalle saranno in pedana anche gli azzurri Emmanuel Ihemeje e Tobia Bocchi.