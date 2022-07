Murelli e Tagliaferri “Risolvere le carenze di personale in Procura”

“Procura di Piacenza al collasso. La carenza di personale amministrativo è grave. A fronte di sei magistrati, che lavorano migliaia di fascicoli all’anno, il personale residuo è allo stremo. Ci sono state ben 23 richieste di Codice Rosso in 7 giorni”. Lo dichiara la deputata piacentina della Lega Elena Murelli.

“Ho presentato – prosegue – un’interrogazione al ministro Cartabia per sollecitare iniziative con cui risolvere rapidamente la situazione, che rischia fortemente di causare disservizi e compromettere i diritti di difesa per indagati, persone offese e i loro difensori. Il procuratore, dottoressa Pradella, ci fa sapere che solo a maggio gli uffici hanno perso dodici persone per pensionamento. A settembre, altre tre. Ne restano 15 sui 30 previsti dall’organico. Di questi, tre risultano soggetti a limitazione lavorativa e uno usufruisce di permessi sindacali al 75%. Per fronteggiare la situazione, ha dovuto emanare un ordine di servizio per inserire nell’organizzazione pensionati delle forze dell’ordine come volontari per due volte e per qualche ora a settimana e ha dovuto impiegare alcuni addetti alla polizia giudiziaria (già in sotto organico) in altri compiti”.

“Così non si può andare avanti – conclude Murelli – e occorre fare presto per il buon lavoro della procura, dei lavoratori, dei magistrati, ma soprattutto per i cittadini che attendono giustizia”.

Anche il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (FdI), con un’interrogazione, chiede di risolvere le carenze di personale della Procura di Piacenza. Tagliaferri ricorda come “la Procura piacentina è al collasso per mancanza di personale amministrativo, a fronte di sei magistrati che lavorano migliaia di fascicoli all’anno: in procura i magistrati non mancano e non manca di certo il lavoro, infatti sono migliaia i fascicoli che arrivano ogni anno sulle scrivanie dei sostituti procuratori. Quello che però è insufficiente – e che rischia di far collassare il sistema a stretto giro – è il personale: ad uno straordinario lavoro giudiziario non corrisponderebbe un’adeguata attività amministrativa che ne garantisca il corso”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’amministrazione regionale “come intenda agire per risolvere il problema visto che c’è molta preoccupazione perché a rischio c’è il servizio “giustizia” e la chiusura degli uffici inoltre provocherà un disservizio per tutti coloro che hanno bisogno di accedervi e non sono solo avvocati. L’attività giudiziaria non supportata da un’adeguata attività amministrativa grava su tutti i cittadini che necessitano di questi servizi”.