S. Antonino, il discorso “politico” di Cevolotto “Attenti al virus della sfiducia”

Nella basilica di S. Antonino la tradizionale cerimonia religiosa con la consegna dell’Antonino d’Oro, alla presenza del vescovo Adriano Cevolotto: quest’anno il riconoscimento è stato tributato al professor Pierpaolo Triani. Non è presente alla cerimonia la neosindaco Katia Tarasconi, in attesa di guarire dal covid. E’ stato letto un suo messaggio e successivamente il vescovo ha acceso il cero come vuole la tradizione.

Nella sua omelia il vescovo ha sottolineato il senso della festa patronale: “Come momento non solo religioso ma di comunità civile, perché Sant’Antonino rappresenta occasione di comunità. Questo nel ricordo di un martire, testimonianza di coraggio: una generazione per generare futuro non può solo auto preservarsi”. “Cosa siamo disposti a mettere di nostro, di sacrificare – ha detto Cevolotto – di ciò che abbiamo a nostra volta ricevuto? Oggi alla comunità cristiana è riaffidata la responsabilità verso l’ambiente, umano e civile e per questo facciamo il nostro augurio al nuovo sindaco, per il suo lavoro affascinante e impegnativo, da nostra parte garantiamo la collaborazione con l’attenzione ai più poveri”.

Il vescovo ha fatto una riflessione sull’astensionismo dalle urne. “La scarsa partecipazione al voto è stato un elemento delle ultime elezioni, oggi è importante suturare questa mancanza di fiducia, è un fenomeno diffuso, ma sono convinto che si debba recuperare da una crisi di appartenenza da cui deriva questa scarsa affluenza”. E ha proseguito: “Il consiglio comunale deve essere spazio di confronto sulle varie posizioni, invece di operare contro lavorare per costruire un bene possibile per tutti. Occorre superare l’ostruzionismo per un confronto autentico, perchè temi come la sostenibilità ambientale possono trovare convergenza per la cittadinanza”. “L’appello allora a tutte le forze è quello di operare in convergenza, ciascuno fa il potere di far lavorare bene i servizi e far crescere il senso di fiducia nei cittadini”.

E poi si è rivolto ai piacentini: “Ma anche in noi cittadini stiamo attenti al virus che si sta diffondendo della scarsa fiducia istituzionale. Si pensa che il nostro bene sia il bene, diffidiamo delle generalizzazioni che minano la fiducia e alimentano il distacco, invece le istituzioni sono necessarie come l’aria che respiriamo”. Da Cevolotto è giunto un appello anche ai genitori, “per evitare il discredito nei confronti degli adulti che incontrano i nostri figli”. “In questi quasi due anni ho incontrato tanti piacentini che vorrei soppiantassero l’immagine di una comunità chiusa in se stessa, come è stato testimonianza durante la crisi sanitaria e con la guerra in Ucraina”. E infine il tributo al premiato della festa: “Oggi l’Antonino d’Oro va al professor Triani, il suo ambito di studio ci ricorda l’arte dell’educazione. Affidiamo a Sant’Antonino l’auspicio di essere dentro alle relazioni che permeano l’umano”.

La celebrazione eucaristica è stata preceduta dal Concerto della Banda Ponchielli, da piazzale Genova a piazza Sant’Antonino. Torna anche l’iniziativa “Il profumo della solidarietà”: nelle adiacenze della basilica di Sant’Antonino sarà possibile trovare un banchetto con la lavanda benedetta il mattino stesso, tutto il ricavato verrà utilizzato per il pagamento delle bollette delle famiglie in difficoltà economica.

LE ALTRE INIZIATIVE – Durante la giornata (dalle 10 alle 22) sarà possibile, grazie alle visite guidate a cura dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi e Cooltour, in collaborazione con il Touring Club Italiano, andare alla scoperta della storia e delle suggestioni dell’oratorio di Santa Maria in Cortina (via Verdi); alle 16, 17, 18 e 21 si potrà poi visitare, nei chiostri della basilica di Sant’Antonino, la mostra “Guerre e pace nella Piacenza medievale”, a cura di Giacomo Nicelli, Anna Riva e Patrizia Vezzosi. La giornata si chiudera alle ore 21 in piazza Cavalli, quando andrà in scena il tradizionale appuntamento con “Piacenza nel cuore”, rassegna della canzone dialettale piacentina con Marilena Massarini.