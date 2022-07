Nella manovra comunale il conto salato delle bollette: 3milioni e 727mila euro per luce e gas

Un conto salatissimo per le casse comunali quello del rincaro delle bollette energetiche, pari a 3 milioni e 727mila euro. E’ uno dei numeri sciorinati dal vicesindaco Marco Perini nella sua illustrazione della prima manovra economica della nuova amministrazione Tarasconi. Nella seconda seduta del consiglio comunale di Piacenza è stato infatti esaminato l’assestamento generale del bilancio di previsione 2021-2023 e le relative modifiche del documento di programmazione economica.

L’assessore ha illustrato la prima variazione di bilancio con le azioni di aggiustamento decise dalla giunta: “In fase di assestamento è stata utilizzata una parte dell’avanzo disponibile, 5 milioni 917mila, dentro una manovra che muove complessivamente 18 milioni di euro”. Perini sottolineato l’incremento “importante” dei costi energetici dell’ente, pari a 3milioni e 727mila euro dentro complessivi 12 milioni di spese correnti in più. L’equilibrio di bilancio nella parte corrente è stato confermato dall’assessore, grazie al ricorso complessivo a 6 milioni e mezzo dall’avanzo lasciato in eredità dalla precedente amministrazione (circa 8,3 milioni).

Ma sui rincari, Perini ha sottolineato: “Va fatta comunque una riflessione sulla gestione economica, guardando avanti, a partire dall’impatto dei consumi energetici, unito alla congiuntura economica e all’inflazione che comporterà sacrifici anche al Comune. Questo tema dovrà essere oggetto di attenzione da parte della giunta”. Perini ha spiegato inoltre che “le spese correnti che utilizzano somme libere valgono 1 milione 657mila, tra queste risorse c’è il contributo alla Fondazione Teatri da 85mila euro, una cifra di 66mila euro alla Biblioteca comunale Passerini Landi per l’incremento dell’orario di apertura, e 33mila euro per l’introduzione dell’abbonamento bus gratuito agli ultra 70enni, a prescidere dall’Isee”.

“L’amministrazione attuale con 15 giorni di vita non ha potuto incidere più di tanto sul quadro economico – ha fatto notare – le spese destinate a investimenti per oltre 4 milioni 381mila destinati a diverse tipologie di interventi, la manutenzione straordinaria dei cimiteri, sistemazione scuole elementari, manutenzione dei fabbricati di interesse generale, la tranche di spesa per il nuovo polo della biblioteca di viale Dante, i lavori sistemazione Palabanca di competenza comunale per 490mila euro, e la sistemazione aree verde pubblico annunciata con un nuovo bando per 1,2 milioni di euro“. Perini in conclusione ha ringraziato i funzionari e i tecnici comunali e l’ex assessore Paolo Passoni per la collaborazione.

Nel dibattito il consigliere della civica di opposizione Massimo Trespidi ha sollevato alcune osservazioni sulla manovra e sulla necessità di presidiare la spesa: “Questa è una variazione, come ha ricordato Perini, che ha un carattere tecnico ma ha anche alcune indicazioni politiche. Rimarco alcune questioni che sembrano tecniche, ad esempio come capacità di governare e indirizzare i processi amministrativi. Nei documenti si dice che si rileva il monitoraggio delle entrate correnti (parcheggi, multe, ztl, ecc…). E’ necessario presidiare questa partita altrimenti rischiamo di alimentare il fondo credito. Positivo è l’utilizzo dell’avanzo, ma attenzione perché anche in questo caso è necessario governare processo di spesa, perché questo si concluda in tempi rapidi, entro la fine dell’anno. C’è un avanzo fisiologico, che potremmo definire ‘buono’, e c’è un avanzo patologico, non buono, il segno di una scarsa capacità di governare i processi di spesa”.

Il consigliere di Alternativa per Piacenza Stefano Cugini ha detto: “Sono sobbalzato sulla sedia alle spese da 838mila euro per i nuovi parapetti del Garilli, ricordo quando in giunta si facevano battaglie per avere 100mila euro da destinare al fondo anti crisi. Per me lo sport è importante, ma mi aspetto che ci sia un business plan che spieghi quali vantaggi ci saranno per la città, visto che si stanno utilizzando soldi dei cittadini. Mi piacerebbe che qualcuno mi dimostrasse che è un investimento”.

L’ex assessore Federica Sgorbati (civica Barbieri) è intervenuta sull’introduzione dei bus gratuiti per gli over 70: “Non possiamo permetterci una misura così, che non tiene conto del reddito. Con la modifica da voi proposta si arriva a far viaggiare un 67enne che ha un reddito di 15mila euro con il biglietto pagato di fianco a un over 70 che viaggia gratis nonostante abbia un reddito anche più alto. È sbagliato il criterio, questo il servizio è gratis per il cittadino ma non per il comune. Va inquadrato questo provvedimento nel momento storico che stiamo seguendo, sono cambiati i servizi sociali e le necessità delle persone che si rivolgono ai servizi sociali”.

Il capogruppo del Pd Andrea Fossati ha sottolineato la portata degli investimenti contenuti nella variazione di bilancio. “Ci interessa sottolinerare i 1,2 milioni di euro per il verde, per la tutela di un patrimonio importante per la città. Per quanto riguarda le manutenzioni degli impianti sportivi, si tratta di opere strutturali necessarie per iniziare la stagione. Mi preme rimarcare anche le risorse destinate alla manutenzione del cimitero con 300mila euro stanziai, così vogliamo occuparci anche dei cittadini che non ci sono più rispondendo a precise richieste”. “Sui bus gratis per gli over 70, si tratta di un provvedimento esiguo dal punto di vista economico ma molto importante dal punto di vista sociale e ambientale, per incentivare gli anziani a uscire di casa, e vogliamo promuovere un diritto alla mobilità pubblica, liberando dalle auto anche i parcheggi. Inoltre non crediamo che gli anziani con redditi alti siano interessati a spostarsi sui bus”. Infine sull’entità dell’avanzo di bilancio, “che può essere definito un fondo cassa di fine esercizio, ho confrontato i numeri di oggi con quelli del 2015 e 2016. Oggi ci sono 8 milioni mentre allora solo qualche centinaia di migliaia di euro: ma quando non si spendono così tanti soldi significa non saper scegliere, che qualcosa non funziona in un ente pubblico. Queste risorse non sono state utilizzate anche per mancanza di una visione”.

Considerazioni che la consigliera di opposizione Patrizia Barbieri respinge al mittente. “Questo avanzo cospicuo è frutto – dice – di risorse accantonate e progettazione oculata, di questo ringrazio gli uffici, per il lavoro svolto con la nostra amministrazione nonostante i tempi stretti dettati dal Pnrr. In tempi difficili, con il personale anche ridotto, si è dato prova di saper produrre in modo efficiente, giudizio questo arrivato anche dal Governo che ha finanziato i nostri progetti”. In merito invece alla misura dei bus gratis per gli anziani, Barbieri sottolinea che “non si tratta di equità sociale”.

Corrado Sforza Fogliani (Liberali Piacentini) ha commentato la manovra e fatto alcune considerazioni sui bus gratis agli anziani: “Non mi sembra che ci siano voci che contrastino con l’equilibrio contabile del bilancio. Sulla vicenda dei bus dobbiamo cambiare il sistema nel suo complesso e intervenire sulla materia del trasporto pubblico, sotto gli occhi di tutti c’è lo scempio dei pullman urbani lunghi otto metri che viaggiano vuoti, e non è che risolve il tema annerendo i vetri. Sono certo che se pagassimo il taxi a chi si avvale dei mezzi pubblici si spenderebbe meno. Naturalmente non possiamo risolvere il problema così perchè ci sono posti di lavoro da tutelare, ma occorrerebbe intervenire con nuovi mezzi più adeguati al servizio comunale”.